США ждут от переговоров с Россией по борьбе с терроризмом конкретную пользу

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США ожидают, что по итогам переговоров с РФ по противодействию терроризму появятся конкретные результаты для их национальной безопасности и продвинется взаимовыгодное сотрудничество двух стран, говорится в заявлении госдепартамента США.

"Замгоссекретаря (США Джон) Салливан, обращаясь к России, подчеркнул необходимость достижения конкретных результатов, которые принесли бы пользу нацбезопасности США и продвинули взаимные интересы через взаимовыгодный обмен информацией", - говорится в сообщении.