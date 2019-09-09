США ждут от переговоров с Россией по борьбе с терроризмом конкретную пользу

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. США ожидают, что по итогам переговоров с РФ по противодействию терроризму появятся конкретные результаты для их национальной безопасности и продвинется взаимовыгодное сотрудничество двух стран, говорится в заявлении госдепартамента США.
"Замгоссекретаря (США Джон) Салливан, обращаясь к России, подчеркнул необходимость достижения конкретных результатов, которые принесли бы пользу нацбезопасности США и продвинули взаимные интересы через взаимовыгодный обмен информацией", - говорится в сообщении.
Встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму прошла в понедельник в Вене под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана.