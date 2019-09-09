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РИА Новости

США призвали Россию помочь со стандартами ИКАО для выявления террористов

22:29 09.09.2019
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Замгоссекретаря США Джон Салливан призвал Москву помочь в разработке стандартов ИКАО для выявления потенциальных террористов на авиатранспорте, говорится в распространенном в понедельник сообщении госдепартамента.
Встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму прошла в понедельник в Вене под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана.
Госсекретарь США Майк Помпео
6 сентября, 10:49РИА Новости
Помпео рассказал о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом
"Заместитель госсекретаря отметил необходимость дальнейших санкций против филиалов ИГ* по линии ООН, продолжения работы по пресечению финансирования террористов. Замгоссекретаря также призвал Россию поддержать усилия США по разработке стандартов Международной организации гражданской авиации (ICAO) об использовании информации о пассажирах, чтобы не допустить угроз коммерческой авиации со стороны террористов", - сказано в документе.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Джон СалливанГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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