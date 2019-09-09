Полиция проверит, как львенок оказался в московском гараже

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку из-за львенка в московском гараже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Ранее сообщалось, что после обращения жителей инспектора департамента природопользования Москвы совместно с полицией нашли львенка, который находился в гараже рядом с улицей Проспект Мира. Животное передали в Центр передержки животных.
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"Хозяином гаража оказался 32-летний местный житель, который не смог представить документы животное. Он был доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.