Полиция проверит, как львенок оказался в московском гараже

© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Маленькая львица найденная в Москве

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Полиция начала проверку из-за львенка в московском гараже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что после обращения жителей инспектора департамента природопользования Москвы совместно с полицией нашли львенка, который находился в гараже рядом с улицей Проспект Мира. Животное передали в Центр передержки животных.