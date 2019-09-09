Савченко подала документы в центр занятости на Украине

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, заявила, что ищет работу и подала документы в украинский центр занятости.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов за нее проголосовали восемь человек.

"На следующие полгода мой следующий шаг как простого человека, простого гражданина Украины, начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости и теперь, с сегодняшнего дня мой официальный статус безработного человека, гражданина Украины. Я ищу работу", - заявила Савченко в понедельник в эфире телеканала Newsone

Она сообщила, что попытается пройти медкомиссию, необходимую летчикам, но отметила, что ее здоровье "очень пострадало в тюрьме". "Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков. Я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, будет более физической. Это то, что я хочу для души", - добавила Савченко.

В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.