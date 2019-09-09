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РИА Новости

Савченко подала документы в центр занятости на Украине

22:17 09.09.2019 (обновлено: 22:45 09.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерНадежда Савченко
Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, заявила, что ищет работу и подала документы в украинский центр занятости.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов за нее проголосовали восемь человек.
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"На следующие полгода мой следующий шаг как простого человека, простого гражданина Украины, начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости и теперь, с сегодняшнего дня мой официальный статус безработного человека, гражданина Украины. Я ищу работу", - заявила Савченко в понедельник в эфире телеканала Newsone.
Она сообщила, что попытается пройти медкомиссию, необходимую летчикам, но отметила, что ее здоровье "очень пострадало в тюрьме". "Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков. Я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, будет более физической. Это то, что я хочу для души", - добавила Савченко.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. В марте Савченко была арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
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Надежда СавченкоУкраинаВ мире
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