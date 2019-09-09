Богданов назвал сообщения о трехмиллиардном долге Сирии перед Россией чушью

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов назвал спекуляциями сообщения СМИ о том, что у Сирии якобы есть долг перед Россией в размере 3 миллиардов долларов.
Ранее в британском издании Times появилось сообщение, что президент России Владимир Путин якобы требует от сирийского президента Башара Асада выплаты 3 миллиардов долларов в качестве погашения некоего долга.
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"Это какая-то ерунда, чушь абсолютная", - заявил Богданов журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту публикацию.
Он отметил, что долг перед Россией у Дамаска может существовать, но озвученные суммы не соответствуют действительности.