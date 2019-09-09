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РИА Новости
Единый день голосования

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в намеренном вмешательстве в выборы

22:00 09.09.2019 (обновлено: 23:39 09.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВидеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компании Google и Facebook намеренно пытались влиять на выборы 8 сентября, так как разместили в "день тишины" политическую рекламу, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Информацию о нарушениях направили в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России.
Facebook
Вчера, 11:19РИА Новости
Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России
По его словам, накануне выборов 2018 года ведомство подробно обсуждали с Google и Facebook необходимость соблюдения российского законодательства, которое однозначно говорит о том, что накануне выборов, в "день тишины" политическая реклама запрещена. Он подчеркнул, что исходя из этого, можно считать нарушение законодательства намеренным.
"В день выборов, если бы вы посмотрели поисковую выдачу и сравнили поисковую выдачу поисковой машины "Яндекса" и поисковой машины Google на одинаковые запросы "выборы 2019", "за кого мне голосовать" и так далее, выдача была абсолютно разной. Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли 8 сентября", — добавил он.
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1101413720
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Единый день голосованияFacebookGoogleРоскомнадзорFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
Ну и? Дальше то что? Что Роскомнадзор сможет сделать гуглу? Выпишет штраф компании, стоимость которой составляет половину ВВП России?)
9 сентября, 23:42
Артур Павлов
050007
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