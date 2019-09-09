Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в намеренном вмешательстве в выборы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компании Google и Facebook намеренно пытались влиять на выборы 8 сентября, так как разместили в "день тишины" политическую рекламу, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Информацию о нарушениях направили в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России.
По его словам, накануне выборов 2018 года ведомство подробно обсуждали с Google и Facebook необходимость соблюдения российского законодательства, которое однозначно говорит о том, что накануне выборов, в "день тишины" политическая реклама запрещена. Он подчеркнул, что исходя из этого, можно считать нарушение законодательства намеренным.
"В день выборов, если бы вы посмотрели поисковую выдачу и сравнили поисковую выдачу поисковой машины "Яндекса" и поисковой машины Google на одинаковые запросы "выборы 2019", "за кого мне голосовать" и так далее, выдача была абсолютно разной. Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли 8 сентября", — добавил он.