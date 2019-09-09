Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в намеренном вмешательстве в выборы

Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компании Google и Facebook намеренно пытались влиять на выборы 8 сентября, так как разместили в "день тишины" политическую рекламу, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Информацию о нарушениях направили в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России.

По его словам, накануне выборов 2018 года ведомство подробно обсуждали с Google и Facebook необходимость соблюдения российского законодательства, которое однозначно говорит о том, что накануне выборов, в "день тишины" политическая реклама запрещена. Он подчеркнул, что исходя из этого, можно считать нарушение законодательства намеренным.