Российский Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сен - РИА Новости. Российский самолет Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров, его встречал президент страны Эво Моралес, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой латиноамериканской стране.

В настоящее время огонь уничтожил уже 1,7 миллиона гектаров леса и сельхозугодий в Боливии. С пожаром в стране борются более 7 тысяч человек и более 20 воздушных судов.