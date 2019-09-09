Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T21:53Z
https://ria.ru/20190909/1558506324.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152218/17/1522181766_0:164:3077:1894_1036x0_80_0_0_f8519d9097526847cc9093579796f86a.jpg
РИА Новости

Российский Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров

21:53 09.09.2019
463
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет МЧС РФ ИЛ-76ТД
Самолет МЧС РФ ИЛ-76ТД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самолет МЧС РФ ИЛ-76ТД . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сен - РИА Новости. Российский самолет Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров, его встречал президент страны Эво Моралес, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой латиноамериканской стране.
Предполагается, что самолет пробудет в стране месяц.
"Я благодарю от имени Боливии брата Владимира Путина, президента России, за отправку самолета Ил-76 для тушения пожаров, который усилит команду международных и национальных воздушных судов, которые тушат пожары в Чикитании", - написал Моралес в Twitter.
В настоящее время огонь уничтожил уже 1,7 миллиона гектаров леса и сельхозугодий в Боливии. С пожаром в стране борются более 7 тысяч человек и более 20 воздушных судов.
Свою авиатехнику в помощь предоставили Россия и Перу, Аргентина и Франция направили пожарных.
Президент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания
31 августа, 03:30РИА Новости
Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров
1023026
Обсудить 2
Ил-76БоливияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Встречи России и США по противостоянию терроризму станут ежегодными
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов назвал сообщения о трехмиллиардном долге Сирии перед Россией чушью
Марьян Шарец
В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
Пригород Дамаска
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Лента
новостей
Вид на гору Ай-Петри
В России ответили на заявление США о непризнании выборов в Крыму
Автомобиль скорой помощи в Нидерландах
В Нидерландах не менее трех человек погибли в результате стрельбы
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о возможности разгромить талибов
Спуск на воду атомной подводной лодки
Названа дата сдачи атомной подлодки спецназначения "Белгород" флоту
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера "Адмирал Нахимов"
Иран. Завод.
В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
В США расследуют попытки Трампа "повлиять на украинское правосудие"
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
США призвали Россию помочь со стандартами ИКАО для выявления террористов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
США ждут от переговоров с Россией по борьбе с терроризмом конкретную пользу
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что переговоры США с талибами "мертвы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02В Москве косметолога обвинили в смерти клиентки
11:01Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
11:00В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
Лента новостейМолния