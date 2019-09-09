Российский Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сен - РИА Новости. Российский самолет Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров, его встречал президент страны Эво Моралес, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой латиноамериканской стране.
Предполагается, что самолет пробудет в стране месяц.
"Я благодарю от имени Боливии брата Владимира Путина, президента России, за отправку самолета Ил-76 для тушения пожаров, который усилит команду международных и национальных воздушных судов, которые тушат пожары в Чикитании", - написал Моралес в Twitter.
В настоящее время огонь уничтожил уже 1,7 миллиона гектаров леса и сельхозугодий в Боливии. С пожаром в стране борются более 7 тысяч человек и более 20 воздушных судов.
Свою авиатехнику в помощь предоставили Россия и Перу, Аргентина и Франция направили пожарных.