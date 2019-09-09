Парламент Британии потребовал опубликовать документы по Brexit

ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские парламентарии потребовали от правительства опубликовать документы и переписку, связанные с обсуждением планов о приостановке работы парламента и подготовке к выведению страны из ЕС без соглашения.

В понедельник вечером это предложение поддержали 311 членов палаты общин, против высказались 302 парламентария.

Документ внес на рассмотрение палаты глава комитета по разведке Доминик Грив, ранее работавший генпрокурором Англии и Уэльса. По его словам, он получил от источников в правительстве информацию, согласно которой премьер Борис Джонсон дезинформировал королеву о причинах, по которым было необходимо решение о приостановке работы парламента.

Этот документ не юридически обязывающий, но если правительство не отреагирует на него, то это вызовет большой общественный резонанс и укрепит общество во мнении, что кабинет Джонсона намеренно и с использованием лжи добивается выхода Британии из ЕС без соглашения.