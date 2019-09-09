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РИА Новости

Парламент Британии потребовал опубликовать документы по Brexit

21:47 09.09.2019
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© РИА Новости / РИА НовостиВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / РИА Новости
Вестминстерский дворец . Архивное фото
ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские парламентарии потребовали от правительства опубликовать документы и переписку, связанные с обсуждением планов о приостановке работы парламента и подготовке к выведению страны из ЕС без соглашения.
В понедельник вечером это предложение поддержали 311 членов палаты общин, против высказались 302 парламентария.
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"Есть опасения за будущее". Политолог о развитии ситуации с BrexitБританский парламент пытается обязать премьера Бориса Джонсона отсрочить выход страны из ЕС. В эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев назвал возможные издержки и приобретения Британии в спорах по Brexit.
Документ внес на рассмотрение палаты глава комитета по разведке Доминик Грив, ранее работавший генпрокурором Англии и Уэльса. По его словам, он получил от источников в правительстве информацию, согласно которой премьер Борис Джонсон дезинформировал королеву о причинах, по которым было необходимо решение о приостановке работы парламента.
Этот документ не юридически обязывающий, но если правительство не отреагирует на него, то это вызовет большой общественный резонанс и укрепит общество во мнении, что кабинет Джонсона намеренно и с использованием лжи добивается выхода Британии из ЕС без соглашения.
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Ранее Джонсон объяснял это необходимостью согласования на переговорах с ЕС условия нового соглашения. При этом премьер не отвечает на многочисленные просьбы членов парламента рассказать о том, идут ли переговоры с ЕС, на какой они стадии и каковы планы правительства относительно Brexit.
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