В центре Афин обстреляли туристический автобус

АФИНЫ, 9 сен - РИА Новости. В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.

ЧП произошло около семи часов вечера в понедельник. Автобус перевозил туристов из Южной Кореи.

Водитель легкового автомобиля после словесной перепалки с водителем автобуса вышел из машины и выстрелил, возможно, из карабина, в дверь автобуса, пишет издание " Нафтемпорики ". Оно публикует фотографию автобуса с пулевым отверстием возле двери.

По предварительной информации, причиной конфликта стал спор, кто кому должен уступить дорогу.

Информации о пострадавших нет.