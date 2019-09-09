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РИА Новости

В центре Афин обстреляли туристический автобус

21:43 09.09.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 9 сен - РИА Новости. В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
ЧП произошло около семи часов вечера в понедельник. Автобус перевозил туристов из Южной Кореи.
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
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Водитель легкового автомобиля после словесной перепалки с водителем автобуса вышел из машины и выстрелил, возможно, из карабина, в дверь автобуса, пишет издание "Нафтемпорики". Оно публикует фотографию автобуса с пулевым отверстием возле двери.
По предварительной информации, причиной конфликта стал спор, кто кому должен уступить дорогу.
Информации о пострадавших нет.
Полиция ведет поиски нарушителя, пишет издание.
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