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РИА Новости

Нацбанк Украины отменил ограничения на выведение капитала для иностранцев

21:31 09.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Национальный банк Украины отменил для иностранных инвесторов ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и ряда других операций, соответствующее постановление было принято в понедельник, сообщает пресс-служба НБУ.
"В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения инвестиционного климата Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами", - сообщила пресс-служба.
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Кроме того, как сообщается, расширен перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанные с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.
Послабления вступают в силу 10 сентября 2019 года.
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Нацбанк УкраиныУкраинаЭкономика
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