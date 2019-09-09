Цхинвал опубликовал грузинский "секретный документ" по Южной Осетии

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 9 сен — РИА Новости. Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.

Согласно документу, Тбилиси рассматривает в качестве одного из путей "возвращения потерянных территорий" прямой подкуп южноосетинского населения.

Как отмечает Комитет государственной безопасности Южной Осетии, практической реализацией плана является грузинская программа "Шаг к лучшему будущему", в котором содержится конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Южной Осетии и уничтожение политического и экономического суверенитета республики.

В конце августа Цхинвал сообщил, что грузинские полицейские установили блокпост на южноосетинской территории. Республиканские власти потребовали от Тбилиси убрать пост до конце лета. Однако Грузия это проигнорировала и продолжила обустройство блокпоста.

Позже южноосетинские пограничники заняли высоту над постом и начала благоустройство собственного поста, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль на частью территории республики.

Южная Осетия также закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки.