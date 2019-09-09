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РИА Новости

Цхинвал опубликовал грузинский "секретный документ" по Южной Осетии

21:15 09.09.2019 (обновлено: 23:33 09.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на одну из городских улиц в Цхинвале
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 9 сен — РИА Новости. Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
Документ называется "Грузинская мечта — демократичная Грузия", датированный 2015 годом.
Согласно документу, Тбилиси рассматривает в качестве одного из путей "возвращения потерянных территорий" прямой подкуп южноосетинского населения.
Как отмечает Комитет государственной безопасности Южной Осетии, практической реализацией плана является грузинская программа "Шаг к лучшему будущему", в котором содержится конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Южной Осетии и уничтожение политического и экономического суверенитета республики.
В конце августа Цхинвал сообщил, что грузинские полицейские установили блокпост на южноосетинской территории. Республиканские власти потребовали от Тбилиси убрать пост до конце лета. Однако Грузия это проигнорировала и продолжила обустройство блокпоста.
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Позже южноосетинские пограничники заняли высоту над постом и начала благоустройство собственного поста, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль на частью территории республики.
Южная Осетия также закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки.
Ситуацию обсуждают в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты с участием Грузии, Южной Осетии, а также представителей России, Евросоюза и ОБСЕ. Однако результатов достичь пока не удалось.
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией.
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Южная ОсетияГрузияВ мире
Популярные комментарии
А у грузинов хватит мопедов чтобы сбежать?
9 сентября, 22:02
Aleks C
12140100
Так в пентагоне все неграмотные...
10 сентября, 00:28
Aleks C
1010000
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