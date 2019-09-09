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РИА Новости

В Германии шесть пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

20:59 09.09.2019
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© Flickr / Kevin HackertСамолет авиакомпании Eurowings
Самолет авиакомпании Eurowings
© Flickr / Kevin Hackert
Самолет авиакомпании Eurowings . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прибывающий в берлинский аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности, в результате инцидента шесть человек были госпитализированы, сообщает пожарная служба Берлина.
"Прибывающий в аэропорт Тегель самолет попал в зону турбулентности. После безопасной посадки врач скорой помощи осмотрел 13 человек. Пятеро человек были доставлены в больницу с легкими травмами, одна пассажирка с травмами средней тяжести", - сообщается в Twitter пожарной службы.
По данным агентства dpa, инцидент произошел с самолетом Airbus A319 авиакомпании Eurowings, который следовал из итальянского города Ламеция-Терме.
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