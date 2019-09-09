Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

В программе визита – посещение ряда городов полуострова.

"Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации – четыре человека. Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине", - сказал РИА Новости Горбачев.

По его словам, во вторник делегация, в составе которой также находятся журналисты, посетит Севастополь, где состоится встреча с городскими общественными организациями и национально-культурными объединениями.