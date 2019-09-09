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РИА Новости

Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова

20:54 09.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость в Судаке
Генуэзская крепость в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генуэзская крепость в Судаке . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
В программе визита – посещение ряда городов полуострова.
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"Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации – четыре человека. Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине", - сказал РИА Новости Горбачев.
По его словам, во вторник делегация, в составе которой также находятся журналисты, посетит Севастополь, где состоится встреча с городскими общественными организациями и национально-культурными объединениями.
"В рамках визита также запланировано посещения ряда объектов на южном берегу Крыма", - сказал Горбачев.
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Сергей ГорбачевКрымСШАОбщество
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Выброшенные на ветер деньги. Они что, бывали уже в Крыму до этого, чтобы сравнительную оценку давать? Да и что оценивать, тюнинг от нового владельца ворованной машины? Какой-то абсурд...
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