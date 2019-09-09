В Грузии начал вещание новый телеканал бывшего гендиректора "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 9 сен – РИА Новости. Грузинский телеканал "Мтавари архи" ("Главный канал), основанный бывшим гендиректором телекомпании "Рустави 2" Никой Гварамией, начал вещание в понедельник.

Гварамия был уволен с "Рустави 2" после того, как телекомпания перешла во владение бизнесмена Кибара Халваши. В августе новый генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении известных журналистов из-за "конфликта интересов". Часть телеведущих и журналистов решили уволится вслед за коллегами. Ранее Гварамия заявил, что основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи" и предложил трудоустроить уволившихся журналистов.

"Мы вернулись, чтобы вместе с вами создать независимую от цензуры и влияния руководства телекомпанию. Мы вернулись с тем же настроем, командой, которой вы доверяете и которая ни на минуту не сдавалась. Для этой команды главным являетесь вы – граждане Грузии, которые создаете настоящее и будущее страны", - заявила ведущая информационного выпуска Лиана Джоджуа.

Скандалы вокруг телекомпании "Рустави 2" не прекращаются в Грузии уже более месяца. Сначала общественное возмущение вызвало выступление Георгия Габунии в прямом эфире, во время которого оскорбил российского президента на русском языке. Его действие осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Тогдашний гендиректор телекомпании Гварамия заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.