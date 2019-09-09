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РИА Новости

В Грузии начал вещание новый телеканал бывшего гендиректора "Рустави 2"

20:44 09.09.2019
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Гварамия
Ника Гварамия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ника Гварамия. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 сен – РИА Новости. Грузинский телеканал "Мтавари архи" ("Главный канал), основанный бывшим гендиректором телекомпании "Рустави 2" Никой Гварамией, начал вещание в понедельник.
Гварамия был уволен с "Рустави 2" после того, как телекомпания перешла во владение бизнесмена Кибара Халваши. В августе новый генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении известных журналистов из-за "конфликта интересов". Часть телеведущих и журналистов решили уволится вслед за коллегами. Ранее Гварамия заявил, что основал новую телекомпанию под названием "Мтавари архи" и предложил трудоустроить уволившихся журналистов.
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Каждый сверчок знай свой шесток: телехам Габуния уволен с "Рустави 2"В ванной перед зеркалом кто угодно может кривляться. А на публике журналист должен держать себя в рамках. И сколько угодно можно объяснять выходку Габунии его чрезмерной эмоциональностью на фоне обострения отношений Москвы и Тбилиси. Это его не оправдывает.
"Мы вернулись, чтобы вместе с вами создать независимую от цензуры и влияния руководства телекомпанию. Мы вернулись с тем же настроем, командой, которой вы доверяете и которая ни на минуту не сдавалась. Для этой команды главным являетесь вы – граждане Грузии, которые создаете настоящее и будущее страны", - заявила ведущая информационного выпуска Лиана Джоджуа.
Скандалы вокруг телекомпании "Рустави 2" не прекращаются в Грузии уже более месяца. Сначала общественное возмущение вызвало выступление Георгия Габунии в прямом эфире, во время которого оскорбил российского президента на русском языке. Его действие осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Тогдашний гендиректор телекомпании Гварамия заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
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Позднее грузинские виноделы и бизнесмены выразили протест, заявив, что из-за выступления Габунии под угрозу попал российский рынок для грузинской продукции. В ответ на это Гварамия сообщил, что ему все равно, будут ли грузинские вина и минеральная вода экспортироваться в Россию или нет. Вскоре после этих событий Европейский суд по правам человека оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Халваши также пытался продать телекомпанию из-за ее финансовых долгов в размере 24 миллионов долларов, однако безрезультатно.
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Рустави 2ГрузияВ мире
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