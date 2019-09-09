В Пензенской области три человека погибли в ДТП

ПЕНЗА, 9 сен - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Пензенской области, три человека, включая ребенка, погибли, один ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 17.50 мск на 3-м километре автоподъезда к городу Кузнецку с западной стороны.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили "Лада Гранта" под управлением 33-летнего водителя и Mercedes-Benz под управлением 34-летнего водителя. В результате водитель и две пассажирки "Лады" 27 и пяти лет от полученных травм скончались на месте. Водитель Mercedes c телесными повреждениями госпитализирован", - сказали в пресс-службе.