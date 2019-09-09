Названа дата сдачи атомной подлодки спецназначения "Белгород" флоту

СЕВЕРОДВИНСК, 9 сен - РИА Новости. Атомная подлодка спецназначения "Белгород" выйдет в море на испытания в июне 2020 года, в сентябре будет сдана флоту, сообщил журналистам гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утвержденный министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам", - сказал он.

Глава "Севмаша" уточнил, что "выход "Белгорода" в море запланирован на 15 июня 2020 года.