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РИА Новости

Названа дата сдачи атомной подлодки спецназначения "Белгород" флоту

20:38 09.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСпуск на воду атомной подводной лодки
Спуск на воду атомной подводной лодки
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Спуск на воду атомной подводной лодки . Архивное фото
СЕВЕРОДВИНСК, 9 сен - РИА Новости. Атомная подлодка спецназначения "Белгород" выйдет в море на испытания в июне 2020 года, в сентябре будет сдана флоту, сообщил журналистам гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.
"Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утвержденный министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам", - сказал он.
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Глава "Севмаша" уточнил, что "выход "Белгорода" в море запланирован на 15 июня 2020 года.
"Подписание приемного акта состоится в сентябре того же года в соответствии с контрактом", - добавил он.
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Михаил БудниченкоСевмашБезопасность
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