Обвиняемому в нападении на главу ЦИК Памфилову предоставили адвоката

Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы

Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы

НУР-СУЛТАН, 9 сен - РИА Новости. Гражданини Казахстана Бахыт Карабалаев, обвиняемый в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, жалоб не имеет, ему предоставлен адвокат, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Как ранее сообщал Следственный комитет России, Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Карабалаева до 6 ноября.

"После суда состоялась консульская встреча с Карабалаевым, который сообщил, что каких-либо жалоб не имеет, в переводчике не нуждается. Адвокатом обеспечен", - заявил Смадияров.

Карабалаев находится в России с 2014 года без временной регистрации. По версии следствия, ночью 6 сентября обвиняемый сорвал с окна москитную сетку и проник в дом Памфиловой, где ударил ее в живот электрошокером не менее двух раз. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу " Россия 24 ", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" и "он убежал".