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РИА Новости

Обвиняемому в нападении на главу ЦИК Памфилову предоставили адвоката

20:33 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
НУР-СУЛТАН, 9 сен - РИА Новости. Гражданини Казахстана Бахыт Карабалаев, обвиняемый в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, жалоб не имеет, ему предоставлен адвокат, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Как ранее сообщал Следственный комитет России, Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Карабалаева до 6 ноября.
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"После суда состоялась консульская встреча с Карабалаевым, который сообщил, что каких-либо жалоб не имеет, в переводчике не нуждается. Адвокатом обеспечен", - заявил Смадияров.
Карабалаев находится в России с 2014 года без временной регистрации. По версии следствия, ночью 6 сентября обвиняемый сорвал с окна москитную сетку и проник в дом Памфиловой, где ударил ее в живот электрошокером не менее двух раз. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" и "он убежал".
Отмечается, что в настоящее время назначены экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, выясняется происхождение устройства, которое нападавший применил против Памфиловой.
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Элла ПамфиловаМИД КазахстанаМоскваРоссияПроисшествия
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