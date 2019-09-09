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РИА Новости

В США расследуют попытки Трампа "повлиять на украинское правосудие"

20:30 09.09.2019 (обновлено: 23:24 09.09.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. В палате представителей США объявили о начале расследования в связи с публикациями о том, что президент Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани якобы пытались повлиять на правительство Украины.
Как сообщается на сайте комитета по разведке, главы комитетов по международным делам — Элиот Энгель, по разведке — Адам Шифф и по надзору и реформам — Илия Каммингс в совместных письмах в Белый дом и Госдепартамент потребовали предоставить им записи, касающиеся попыток Трампа и Джулиани манипулировать украинской системой правосудия.
По мнению парламентариев, целью предполагаемой манипуляции могла стать помощь в переизбрании президента и, возможно, дискредитация политического оппонента.
"Эти первоначальные запросы — первый шаг во всестороннем расследовании", — говорится в сообщении.
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В конце августа телеканал CNN сообщал, что Джулиани в июле встречался с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Испании, чтобы обсудить возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на отставку украинского генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году.
Как Джулиани рассказал телеканалу, Госдеп проинформировал его, что Ермак, которого он называет адвокатом украинского президента, хочет с ним встретиться.
Джулиани сообщил, что его разговор с Ермаком касался, в первую очередь, возможной роли экс-вице-президента США Джо Байдена в отставке экс-генпрокурора Украины и предполагаемых попыток украинских властей "разрушить" президентскую кампанию Трампа в 2016 году.
Как сказал адвокат в интервью газете New York Times, после общения с Ермаком у него появилась "достаточная уверенность в том, что они (украинцы. — Прим. ред.) намерены расследовать это".
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Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma.
Ранее сообщалось, что Джулиани планирует в ближайшее время посетить Киев, чтобы убедить новые власти страны более энергично провести расследование по ряду интересующих Белый дом вопросов. По данным газеты New York Times, речь шла в том числе о связях Джо Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху. Сообщалось, что юристы Трампа надеются, что новые факты помогут дискредитировать позицию Байдена — одного из вероятных противников Трампа на президентских выборах 2020 года.
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