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РИА Новости

Москва и Багдад прорабатывают визит президента Ирака в Россию

20:21 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прорабатывается вопрос организации визитов в Россию президента и премьер-министра Ирака, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Значительный импульс разноплановому российско-иракскому сотрудничеству придаёт насыщенный и доверительный политический диалог на высшем и высоком уровне. Прорабатываются вопрос о визитах в Россию руководства Ирака - премьер-министра и президента этой страны, спикера иракского парламента", - сказал Богданов, выступая на торжественном приеме по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Ираком.
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