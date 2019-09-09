Москва и Багдад прорабатывают визит президента Ирака в Россию

"Значительный импульс разноплановому российско-иракскому сотрудничеству придаёт насыщенный и доверительный политический диалог на высшем и высоком уровне. Прорабатываются вопрос о визитах в Россию руководства Ирака - премьер-министра и президента этой страны, спикера иракского парламента", - сказал Богданов, выступая на торжественном приеме по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Ираком.