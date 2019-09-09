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РИА Новости

В Волгоградской области тушат лесной пожар площадью около 15 гектаров

20:21 09.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Спасатели тушат лесной пожар в Волгоградской области, площадь очагов которого составляет около 15 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.
Он рассказал, что сообщение о пожаре поступило около 16.00 по местному времени (15.00 мск).
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"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности и лесной подстилки соснового леса в Клетском районе Волгоградской области в 10 километрах от населённого пункта Перекопка. Угрозы населенным пунктам нет. Площадь пожара отдельными очагами около 15 гектаров", - пояснил Уланов.
По его словам, борьбу с огнем ведут пожарные подразделения, подразделения лесного хозяйства - к тушению пожара привлечены 10 единиц техники, 26 человек.
Он добавил, что на большей части территорий области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.
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