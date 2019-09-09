Источник: в Донецке обнаружили взрывное устройство у детской больницы

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Взрывоопасный предмет был обнаружен в Калининском районе города Донецка, недалеко от детской больницы, саперы МЧС ДНР обезвредили его, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В экстренные службы поступил звонок с сообщением о том, что жители обнаружили по улице Владычанского взрывоопасный предмет. Место было оцеплено, сразу же прибыли саперы МЧС. По информации, которой располагаем мы, взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. Все это происходило в районе детской больницы", - заявил собеседник агентства.
Информацией о типе взрывного устройства представитель силовых структур ДНР не располагает.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.