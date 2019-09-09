В Новгороде проверят случай с игрой в "футбол", где вместо мяча был кот

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Новгородская прокуратура обратилась в полицию с просьбой проверить случай, когда несколько школьниц стали пинать кота вместо мяча на одной из площадок города, рассказали в пресс-службе прокуратуры Великого Новгорода.

"Прокуратура сделала запрос в полицию с просьбой проверить информацию, распространённую в СМИ о том, как несколько девочек пинали живого кота вместо футбольного мяча", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.