Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T20:09Z
https://ria.ru/20190909/1558504834.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155613/56/1556135604_0:265:3076:1995_1036x0_80_0_0_805ef328cf02abe59582d925a7fb18fd.jpg
РИА Новости

В Новгороде проверят случай с игрой в "футбол", где вместо мяча был кот

20:09 09.09.2019
3340
© РИА Новости / Алексей МальгавкоМальчик играет с мячом во дворе жилого дома
Мальчик играет с мячом во дворе жилого дома
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Мальчик играет с мячом во дворе жилого дома. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Новгородская прокуратура обратилась в полицию с просьбой проверить случай, когда несколько школьниц стали пинать кота вместо мяча на одной из площадок города, рассказали в пресс-службе прокуратуры Великого Новгорода.
"Прокуратура сделала запрос в полицию с просьбой проверить информацию, распространённую в СМИ о том, как несколько девочек пинали живого кота вместо футбольного мяча", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Кошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке Кэтсбург
30 августа, 15:22Радио
Полиция возбудила уголовное дело после жестокого убийства кота
Видео с инцидентом, как трое девочек, предположительно младшего школьного возраста, пинают кота, появилось накануне в сети интернет. Ролик опубликовали несколько СМИ и телеграмм-каналов. По данным сообщества РУ_ЧП, у кота появился новый хозяин.
1013421
Обсудить 0
Великий НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Открытие выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина
В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина
РИА
Новости
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Кадр из фильма Дылда
На кинофестивале в Торонто представили фильм "Дылда" Кантемира Балагова
Столовые приборы
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Лента
новостей
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
В Киеве сообщили о переговорах с Москвой по новому освобождению заключенных
Разграничительная линия между Южной Осетией и Грузией
Южная Осетия закрыла границу с Грузией до нормализации обстановки
Певец Дима Билан
"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в намеренном вмешательстве в выборы
Львенок
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Вид на гору Ай-Петри
В России ответили на заявление США о непризнании выборов в Крыму
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03UNWTO: турпоток в мире за полгода вырос на четыре процента
11:03Во ФСИН допустили использование свиней в работе
11:02В Москве косметолога обвинили в смерти клиентки
11:01Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
11:00В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
Лента новостейМолния