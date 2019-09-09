Доходы в бюджет Кубани увеличились на 21,7% с начала 2019 года

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Более 214 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов с начала текущего года мобилизовано в консолидированный бюджет Краснодарского края, это на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Более 214 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов с начала года мобилизовано в консолидированный бюджет края. Показатель вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечает ведомство со ссылкой на министра финансов региона Сергея Максименко.

По данным краевого минфина, также увеличились доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов. За восемь месяцев мобилизовано более 40 миллиардов рублей, рост составил 22,3%.

В ведомстве добавили, что в Краснодарском крае сегодня утверждено 46 региональных программ, которые реализуются в рамках 11 национальных проектов. На их финансирование в текущем году направят более 23 миллиардов рублей.

"Кроме того, в 2019 году сэкономлено 1,5 миллиарда рублей на обслуживании государственного долга края. Это стало возможным за счет досрочного погашения займов кредитных организаций в сумме 21,6 миллиарда рублей. Планируется, долговая нагрузка бюджета до конца года снизится до 50%. В начале года она составляла 66,6%", – сообщили в минфине края.