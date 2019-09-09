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РИА Новости
Краснодарский край

Доходы в бюджет Кубани увеличились на 21,7% с начала 2019 года

20:09 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Более 214 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов с начала текущего года мобилизовано в консолидированный бюджет Краснодарского края, это на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
"Более 214 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов с начала года мобилизовано в консолидированный бюджет края. Показатель вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечает ведомство со ссылкой на министра финансов региона Сергея Максименко.
Краснодар
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По данным краевого минфина, также увеличились доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов. За восемь месяцев мобилизовано более 40 миллиардов рублей, рост составил 22,3%.
В ведомстве добавили, что в Краснодарском крае сегодня утверждено 46 региональных программ, которые реализуются в рамках 11 национальных проектов. На их финансирование в текущем году направят более 23 миллиардов рублей.
"Кроме того, в 2019 году сэкономлено 1,5 миллиарда рублей на обслуживании государственного долга края. Это стало возможным за счет досрочного погашения займов кредитных организаций в сумме 21,6 миллиарда рублей. Планируется, долговая нагрузка бюджета до конца года снизится до 50%. В начале года она составляла 66,6%", – сообщили в минфине края.
На конец июля объем госдолга Краснодарского края составлял 110,6 миллиарда рублей. В июле губернатор региона сообщал РИА Новости, что с начала года удалось снизить задолженность на 29,5 миллиарда рублей. По его словам, уменьшения госдолга региону удалось добиться благодаря "грамотной финансово-бюджетной политике и устойчивой ситуации в экономике".
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