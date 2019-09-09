Московский областной перинатальный центр стал лучшим в России

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Московский областной перинатальный центр в Балашихе назвали лучшим в России по итогам национальной премии "Репродуктивное завтра России". Об этом сообщил телеканал Московский областной перинатальный центр в Балашихе назвали лучшим в России по итогам национальной премии "Репродуктивное завтра России". Об этом сообщил телеканал "360"

С 7 по 8 сентября в Сочи в седьмой раз проходила национальная премия "Репродуктивное завтра России". Среди участников были профессора, руководители лучших организаций родовспоможения России, практикующие медицинские специалисты – всего более 3,5 тысячи человек из более чем 60 регионов России.

"В конкурсе приняли участие 59 перинатальных центров России, в том числе Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе. С учетом целого ряда показателей, в том числе количества преждевременных родов, процента кесаревых сечений, количества спасенных детей с экстремально низкой массой тела, наш центр получил диплом в номинации "Лучший перинатальный центр". Поздравляю коллег с заслуженной победой", – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Московский областной перинатальный центр открылся в Балашихе в 2004 году. Ежегодно там появляется на свет около 6 тысяч малышей. Специалисты центра оказывают все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии.