В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"По обращению жителей инспектора департамента природопользования Москвы совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с улицей Проспект Мира. Львенок передан в Центр передержки животных, его осмотрит ветеринар", - рассказали в пресс-службе.