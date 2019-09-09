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РИА Новости

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

19:49 09.09.2019
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© AP Photo / Koji UedaЛьвенок
Львенок
© AP Photo / Koji Ueda
Львенок. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
"По обращению жителей инспектора департамента природопользования Москвы совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с улицей Проспект Мира. Львенок передан в Центр передержки животных, его осмотрит ветеринар", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что по данному факту начали административное расследование.
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