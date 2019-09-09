Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.

"Спасательные группы связались с членами команды в Golden Ray. Состояние их неизвестно. Планируется извлечение", - сказано в Twitter ведомства.

Грузовое судно Golden Ray накануне перевернулось на бок и загорелось. На борту находились 24 человека. Двадцать были эвакуированы, судьба остальных оставалась неизвестной. Теперь ясно, что они находятся в трюме.