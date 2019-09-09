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РИА Новости

Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна

19:44 09.09.2019
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© USCG Los AngelesКорабль береговой охраны США
Корабль береговой охраны США
© USCG Los Angeles
Корабль береговой охраны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.

"Спасательные группы связались с членами команды в Golden Ray. Состояние их неизвестно. Планируется извлечение", - сказано в Twitter ведомства.

Грузовое судно Golden Ray накануне перевернулось на бок и загорелось. На борту находились 24 человека. Двадцать были эвакуированы, судьба остальных оставалась неизвестной. Теперь ясно, что они находятся в трюме.
На короткой видеозаписи, размещенной в Twitter Береговой охраны, видно, как три спасателя высадились на выступ поднявшегося из воды дна судна и что-то делают, сидя на обшивке.
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