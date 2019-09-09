На Кубани реализуют флагманский проект "Кластер умной промышленности"

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Флагманский проект "Кластер умной промышленности" будет реализован в Краснодарском крае, он будет утвержден на краевом проектном комитете до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что новые направления развития отрасли в регионе обсудили участники стратегической сессии "Новая промышленность Кубани". Мероприятие состояло из нескольких этапов: панельной дискуссии "Приоритеты развития промышленности Краснодарского края" и командной работы над проектными инициативами. Как отметил руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов, подобный формат встреч предполагает реальный диалог власти и бизнеса.

"Флагманский проект "Кластер умной промышленности" является частью Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Он направлен на реализацию промышленных проектов, которые ориентированы на быстро развивающийся агропромышленный, санаторно-курортный и туристский комплексы. Потребности этих отраслей экономики Кубани дают мощный импульс развитию предприятий промышленного комплекса", – приводятся в сообщении слова Куликова.