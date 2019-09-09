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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани реализуют флагманский проект "Кластер умной промышленности"

19:39 09.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Флагманский проект "Кластер умной промышленности" будет реализован в Краснодарском крае, он будет утвержден на краевом проектном комитете до конца текущего года, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что новые направления развития отрасли в регионе обсудили участники стратегической сессии "Новая промышленность Кубани". Мероприятие состояло из нескольких этапов: панельной дискуссии "Приоритеты развития промышленности Краснодарского края" и командной работы над проектными инициативами. Как отметил руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов, подобный формат встреч предполагает реальный диалог власти и бизнеса.
"Флагманский проект "Кластер умной промышленности" является частью Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Он направлен на реализацию промышленных проектов, которые ориентированы на быстро развивающийся агропромышленный, санаторно-курортный и туристский комплексы. Потребности этих отраслей экономики Кубани дают мощный импульс развитию предприятий промышленного комплекса", – приводятся в сообщении слова Куликова.
Он также добавил, что результаты стратегической сессии станут основой для разработки соответствующего регионального проекта, который будет утвержден на краевом проектном комитете до конца текущего года. По итогам групповой работы были разработаны и презентованы проектные инициативы по каждой из приоритетных отраслей промышленности. Среди них новые виды господдержки, центр разработки и внедрения инноваций, отмечает ведомство.
Краснодар
22 августа, 13:35Краснодарский край
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