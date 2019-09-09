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РИА Новости
Медиавойны

Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс

19:36 09.09.2019 (обновлено: 20:35 09.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общественная коллегия по жалобам на прессу 26 сентября планирует рассмотреть жалобу главы ЦИК Эллы Памфиловой на вышедший в Ассошиэйтед Пресс (AP) материал, в котором, по её мнению, искажены высказывания, сообщается на сайте СПЧ.
Ранее сообщалось, что ЦИК обратится в Коллегию в связи с тем, что АП в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
Памфилова заявила, что материал информагентства по итогам интервью с ней в полной мере продемонстрировал пропаганду и цензуру.
"Общественная коллегия по жалобам на прессу, сопредседателями которой являются глава СПЧ Михаил Федотов и экс-омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, 26 сентября на заседании в Центральном доме журналиста планирует рассмотреть жалобу председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс", - говорится в релизе совета.
Как уточнили в Совете, жалоба касается публикации под названием "Глава центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве".
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МедиавойныЭлла ПамфиловаAssociated PressВ мире
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