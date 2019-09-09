Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Общественная коллегия по жалобам на прессу 26 сентября планирует рассмотреть жалобу главы ЦИК Эллы Памфиловой на вышедший в Ассошиэйтед Пресс (AP) материал, в котором, по её мнению, искажены высказывания, сообщается на сайте СПЧ.

Ранее сообщалось, что ЦИК обратится в Коллегию в связи с тем, что АП в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.

Памфилова заявила, что материал информагентства по итогам интервью с ней в полной мере продемонстрировал пропаганду и цензуру.

"Общественная коллегия по жалобам на прессу, сопредседателями которой являются глава СПЧ Михаил Федотов и экс-омбудсмен по правам человека в России Владимир Лукин, 26 сентября на заседании в Центральном доме журналиста планирует рассмотреть жалобу председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой на информационное агентство Ассошиэйтед Пресс", - говорится в релизе совета.