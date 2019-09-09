В Крыму аннулировали итоги голосования на двух участках

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Итоги голосования на двух избирательных участках в Крыму отменены из-за допущенных нарушений, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

В частности, речь идет об участках в Симферополе и Раздольненском районе.

"Мы уже получили решение об отмене итогов голосования и признания их недействительными на участке №311 в Симферополе (временный участок, который располагался в госпитале для ветеранов войн). Решение принято в связи с выявленными нарушениями, которые не позволяют достоверно определить результаты волеизъявления избирателей", - сказал журналистам Малышев.

По его словам, решение об аннулировании выборов на участке принято в связи с тем, что по ошибке членов комиссии вместо бюллетеней по выборам в парламент Крыма бюллетени были выданы по выборам в Симферопольский горсовет.

"Есть у нас объяснения от председателя и заместителя комиссии. Они все прекрасно понимают. Именно это стало причиной признания выборов недействительными", - подчеркнул Малышев.

Кроме того, по его словам, итоги голосования аннулированы на избирательном участке в Раздольненском районе.

"Эти выборы признаны недействительными. Идет проверка Следственного комитета по выявленным фактам в ходе голосования", - сказал Малышев.

Кроме того, по его словам, следователями изъяты протоколы и бюллетени на участке в селе Октябрьское Красногвардейского района.

"Там тоже есть основания не доверять этим выборам. У нас есть все основания, что там вброс", - сказал Малышев.

При этом Малышев подчеркнул, что ситуация с выборами на трех вышеназванных избирательных участках не повлияла на исход и результаты голосования в целом.