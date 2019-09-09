Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Федеральный судья штата Калифорнии восстановил общенациональный запрет на введение в действие последнего указа президента США Дональда Трампа по предоставлению убежища мигрантам, следует из документов суда.

Ранее окружной судья в Сан-Франциско уже издавал общенациональный запрет на этот указ, однако девятый Окружной апелляционный суд США сузил его до пограничных штатов.

Как следует из документов, суд "одобрил ходатайство о восстановлении общенационального масштаба судебного запрета".

Ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства, говорится в опубликованном на сайте Федерального реестра документов.

По оценке минюста, в 2018 году иммиграционные суды получили более 162 тысяч заявлений о предоставлении убежища. При этом более 99 тысяч были изначально оценены как обоснованные. Уже эта цифра была больше на 175% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году ожидается еще большее число запросов: только за первые четыре месяца 2019 финансового года было получено более 35 тысяч "заслуживающих доверия" заявок. При этом с 2016 по 2018 год были приняты положительные решения только по 12 тысячам заявлений. Сейчас в судах находится около 436 тысяч дел о предоставлении убежища

Кроме того, власти отмечают тенденцию, которая заключается в том, что все больше границу пересекают не одиночки, а целые семьи, а также дети без сопровождающих их взрослых. Более половины из них не из граничащей на юге с США Мексики, а из стран так называемого Северного треугольника: Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Семьи и детей без родителей значительно сложнее депортировать, сказано в указе.

В середине июня госдеп США объявил о прекращении помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран. Кроме того, ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед лицом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.