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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В Софии открылась Выставка к 75-летию освобождения Болгарии от нацизма

19:13 09.09.2019
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© РИА НовостиЖители Софии встречают советских воинов
Жители Софии встречают советских воинов
© РИА Новости
СОФИЯ/МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Документальная выставка "К 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Болгария" открылась в понедельник в Российском культурном центре в Софии, она вызвала очень большой интерес со стороны болгарских граждан, сообщил РИА Новости исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума совета Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский.
"Все прошло замечательно. Работники центра говорят, что у них никогда не было столько людей - здесь яблоку негде упасть. Очень много местных специалистов. Речи тех из них, кто выступал на выставке, многократно прерывались аплодисментами", - сказал Могилевский.
По его словам, "коллеги из болгарского министерства иностранных дел сделали отличную "рекламу" этой выставке". "У меня была возможность пообщаться и с простыми людьми. Болгарский народ в подавляющем своем большинстве - и молодые люди, и люди более старшего поколения, не согласны с тем, что говорилось в отношении выставки", - добавил он.
Это первая из готовящейся серии выставок, которые будут показаны в странах, освобожденных Красной армией от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Выставка подготовлена РИО при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО).
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Материалы для экспозиции, в том числе длительное время хранившиеся под грифом "Совершенно секретно", представлены из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива министерства обороны, архива внешней политики МИД РФ.
В 1944-1945 годах Красной армией были полностью или частично освобождены территории девяти европейских стран: Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании и Норвегии. Советское правительство тогда официально заявляло, что вступление Красной армии на территорию других стран вызвано необходимостью полного разгрома вооруженных сил Германии и не преследует цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить их территориальную целостность.
Безвозвратные потери Красной армии при освобождении европейских стран составили около одного миллиона солдат и офицеров. Наибольшие потери - порядка 600 тысяч человек - СССР понес при освобождении Польши. Около 140 тысяч были убиты в ходе боев за Венгрию и ровно столько же - в Чехословакии, где оборона нацистов была наиболее прочной.

Антироссийское заявление МИД Болгарии

На прошлой неделе МИД Болгарии выступил с заявлением, в котором призвал Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны. В ведомстве назвали открывающуюся экспозицию вмешательством во внутренние дела Болгарии и призвали "не закрывать глаза" на "полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность Болгарии от процессов в развитых европейских странах". Это, как считают болгарские дипломаты, стало следствием действий Красной армии, сражавшейся с нацистской Германией в Европе.
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке, направленной исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. В российском посольстве заявили, что "обескуражены" тем, что подобные официальные заявления делаются до ознакомления с экспозицией.
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Отрицание роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратилось в элемент антироссийской политики, навязываемой Европе из-за океана, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Историческая ложь, слепота и неблагодарность граничат с кощунством", - написал он на своей странице в Facebook.
Заявление МИД Болгарии - это непрофессиональный и невдумчивый подход, такие вопросы надо обсуждать только на основе изучения подлинных исторических документов, заявил тогда РИА Новости Могилевский. По его словам, нынешняя выставка - "это основание вспомнить, как это было, в том числе вспомнить героев болгарского Сопротивления". Выставка выполнена с большим уважением к болгарскому народу, к болгарской истории, говорил Могилевский. То, что Красная армия освободила Восточную Европу, – "это всем совершенно очевидно, тут и спорить не о чем", подчеркивал он.
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80 лет с начала Второй мировой войныЛеонид СлуцкийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Российское историческое обществоСофия (город)Болгария
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