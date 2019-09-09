Хаджимба победил на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 9 сен — РИА Новости. ЦИК Абхазии утвердил окончательные результаты второго тура выборов президента республики.

Как объявил журналистам глава ЦИК Тамаз Гогия, президентом избран Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов. У оппозиционного кандидата Алхаса Квициния — 46,17%.

Всего в голосовании приняли участие 83 963 избирателей, что составляет 65,99% от имеющих право голоса.

По уточненным данным, против всех проголосовали 3 155 человек, однако эта цифра никак не влияет на итоги голосования.

Квициния настаивает, что для победы Хаджимба должен был набрать больше, чем сумма голосов за Квицинию плюс голоса против всех.

"Если кто-то недоволен результатами, он имеет три дня после оглашения официальных результатов, чтобы оспорить их в Верховном суде Абхазии", — пояснил Гогия.

Он отметил, что результаты выборов были утверждены 13 членами ЦИК. Еще один сотрудник комиссии не смог принять участие в заседании.