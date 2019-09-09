Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T20:51Z
https://ria.ru/20190909/1558503733.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155850/31/1558503110_0:247:2769:1805_1036x0_80_0_0_1337b6c3ead204b7b0143ffd1c37033d.jpg
РИА Новости

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

19:06 09.09.2019 (обновлено: 20:51 09.09.2019)
21991
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Басманный суд арестовал до 6 ноября Бахыта Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, передает корреспондент РИА Новости.
Следователь просил арестовать обвиняемого на 1 месяц и 30 суток. Прокурор полностью поддержал ходатайство. Сам Карабалаев сказал, что не возражает против такого решения.
Ранее ему предъявили обвинение в разбое.
Отвечая на вопрос судьи, согласен ли Карабалаев отправиться в СИЗО, он ответил: "Я согласен".
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
8 сентября, 21:33РИА Новости
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены экспертизы. Кроме того, выясняется происхождение устройства, которое нападавший применил против Памфиловой.
Инцидент произошел в ночь на пятницу. Карабалаев пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".
Как позднее сообщила представитель СК Светлана Петренко, на допросе Карабалаев признал вину и дал показания.
Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега, а кто в нем живет, не знал.
Также выяснилось, что у Памфиловой нет государственной охраны. Просить ее она не намерена, так как не видит в этом смысла.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
7 сентября, 18:13РИА Новости
Подозреваемый в нападении на Памфилову жил в лесу, сообщили СМИ
103521312838
Обсудить 22
Элла ПамфиловаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Для чего этот цирк?
9 сентября, 19:52
bbuschuew.valery2016
24110010
Опять киргизов привлекли. Ценный материал. То массовку создают на собянинских "праздниках", то в роли преступников выступают.
9 сентября, 20:00
IIfifay
6601115
Рекомендуем
Телескоп Гуйчжоу
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
РИА
Новости
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Людмила Павличенко. 6 мая 1942 года, Севастополь
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
Лента
новостей
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Генуэзская крепость в Судаке
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Красноярская школа потребовала от ученика избавиться от модной прически
Глава британского МИД Доминик Рааб
В Лондоне Рааб обсудит с главой финского МИД российско-украинские отношения
Певец Дима Билан
"Ждали, пока уйдет": в Сети возмутились поведением Димы Билана в Самаре
Массовая драка в московском супермаркете попала на видео
Массовая драка в московском супермаркете попала на видео
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Напавший на дом Памфиловой признал вину
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03UNWTO: турпоток в мире за полгода вырос на четыре процента
11:03Во ФСИН допустили использование свиней в работе
11:02В Москве косметолога обвинили в смерти клиентки
11:01Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
11:00В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
10:58При пожаре на рынке в Геленджике никто не пострадал
10:58В Раде предложили создать комиссию по работе Нацсовета по ТВ
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
Лента новостейМолния