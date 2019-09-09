Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.

По его словам, для этого киевские власти должны заключить с российской компанией прямой договор на поставку голубого топлива.

Миллер напомнил, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит газа через территорию Украины, именно поэтому Киев и европейские партнеры сейчас закачивают топливо в свои хранилища очень высокими темпами.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.

Прошлый раунд консультаций прошел в январе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.