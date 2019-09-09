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РИА Новости

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

19:05 09.09.2019 (обновлено: 20:32 09.09.2019)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
По его словам, для этого киевские власти должны заключить с российской компанией прямой договор на поставку голубого топлива.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
4 сентября, 09:53Сказано в эфире
Быть или не быть транзиту российского газа через Украину? Мнение экспертаРоссия в ближайшее время обсудит с партнерами дату переговоров по газу в формате РФ-Украина-ЕС. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik рассказал, каким, по его мнению, будет результат диалога.
Миллер напомнил, что 31 декабря текущего года заканчивается договор на транзит газа через территорию Украины, именно поэтому Киев и европейские партнеры сейчас закачивают топливо в свои хранилища очень высокими темпами.
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.
Сотрудник высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
2 сентября, 13:01Сказано в эфире
Эксперт: переговоры по транзиту газа надо начинать "на полных скоростях" В Минэнерго Украины призвали начать переговоры с Россией по транзиту газа. В эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал эти призывы.
Прошлый раунд консультаций прошел в январе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.
В июне министр энергетики Александр Новак после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.
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РоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
А что это он наш общий газ со скидкой продает?
9 сентября, 20:21
Максимус Трой
249322411
Как лихо он нашим общим газом распоряжается
9 сентября, 20:36
Bender Rodriquez
14321135
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