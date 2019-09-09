Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Второй тур президентских выборов в Абхазии

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил РИА Новости, что во вторник подаст в суд исковое заявление по результатам второго тура выборов главы республики.

В понедельник ЦИК республики огласил итоговые данные: действующий президент Рауль Хаджимба набирает 47,39% голосов, Квициния - 46,17% голосов.

"В суд подадим исковое заявление, конечно. Завтра", - сказал собеседник агентства.