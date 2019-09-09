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РИА Новости

Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии

19:04 09.09.2019 (обновлено: 19:09 09.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
© Sputnik
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Второй тур президентских выборов в Абхазии
СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил РИА Новости, что во вторник подаст в суд исковое заявление по результатам второго тура выборов главы республики.
В понедельник ЦИК республики огласил итоговые данные: действующий президент Рауль Хаджимба набирает 47,39% голосов, Квициния - 46,17% голосов.
Выборы президента Абхазии
8 сентября, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
"В суд подадим исковое заявление, конечно. Завтра", - сказал собеседник агентства.
"Мы на противозаконные действия никого не призываем", - ответил Квициния на вопрос, будет ли призывать сторонников на митинг.
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Алхас КвицинияАбхазияВ мире
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