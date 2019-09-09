В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Детонация боеприпасов произошла на позициях украинских силовиков в Донбассе после падения ударного беспилотника ВС Украины, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"в 15.20 (совпадает с мск - ред.) вблизи каменки боевики 92-й бригады предприняли попытку сброса с беспилотного летательного аппарата самодельного зажигательного снаряда", - заявил представитель народной милиции.
По его словам, беспилотник упал через 30 секунд после взлета, произошел взрыв и возгорание травы. "Огонь начал стремительно распространятся в сторону украинских оккупантов. Спустя некоторое время началась детонация боеприпасов, находившихся на позициях. По имеющейся у нас информации, один из боевиков погиб, еще двое получили осколочные ранения", - добавил представитель ведомства.
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