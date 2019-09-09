В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Детонация боеприпасов произошла на позициях украинских силовиков в Донбассе после падения ударного беспилотника ВС Украины, заявили в понедельник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, беспилотник упал через 30 секунд после взлета, произошел взрыв и возгорание травы. "Огонь начал стремительно распространятся в сторону украинских оккупантов. Спустя некоторое время началась детонация боеприпасов, находившихся на позициях. По имеющейся у нас информации, один из боевиков погиб, еще двое получили осколочные ранения", - добавил представитель ведомства.