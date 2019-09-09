В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Перезапуск иранских центрифужных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не представляет никакой угрозы, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"С точки зрения ядерного нераспространения перезапуск иранских центрифужных НИОКР не представляет никакой угрозы. Главное, что все работы ведутся иранскими специалистами под постоянным контролем МАГАТЭ. Совету управляющих Агентства был представлен соответствующий доклад. Риска переключения иранских разработок на использование в незаявленных целях нет. Иран полностью соблюдает ДНЯО, выполняет Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, применяет Дополнительный протокол", - отмечается в сообщении российского МИД относительно ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Иран ранее объявил о третьих по счету мерах страны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.

В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.

Иран уже задействовал для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо десяти, которые предусмотрены ядерной сделкой. Кроме того, Тегеран уже начал процесс газификации каскада из 20 более современных центрифуг IR-6, фактически задействовав их раньше срока, который выделялся в ядерной сделке на испытание разных типов машин.