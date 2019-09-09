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РИА Новости

В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты

18:56 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Идея установить в России минимальную цену на сигареты могла бы быть действенной мерой в борьбе с табакокурением, ее можно поддержать, но только этой меры недостаточно, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). В понедельник депутат Госдумы Сергей Катасонов сообщил "Парламентской газете" о планах внести поправки в законодательство, чтобы установить фиксированную минимальную цену на табачные изделия.
"Одной из запретительных мер, создающих преграды для доступа человека к табаку, вполне может быть повышение или установление минимальной цены за пачку сигарет. Это, с точки зрения медицины в принципе и с точки зрения психологической зависимости, в принципе действенная мера. И в данном случае я бы поддержал эту идею, если она такова", - сказал Менделевич РИА Новости.
Однако он пояснил, что борьба с табакокурением, как и борьба с зависимостями в принципе, проводится по нескольким направлениям. Первое направление - это пропаганда здорового образа жизни, и именно это направление, по мнению Менделевича, главное. Вторым направлением как раз являются запретительные меры.
"Единственное, что я здесь хочу отметить, невозможно действовать одними запретительными мерами. Мы должны понимать, что табакокурение или никотиновая зависимость - в большей степени это болезнь. Поэтому отношение к этой болезни, к этой зависимости, и самое главное, отношение к этим больным должно быть точно таким же отношением, как и к остальным людям. Конечно, запретительные меры нужны и они эффективны в борьбе с этим заболеванием. С другой стороны, мы должны помнить, что мы боремся не с курильщиками, а с курением", - подчеркнул депутат.
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Вчера, 15:46РИА Новости
В Совфеде поддержали инициативу о минимальной цене на сигареты
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Сергей КатасоновЗдоровье - ОбществоГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Неуемное желание одной части общества ограничить в правах другую, становится для ЛДПР характерной чертой. Если курение не запрещено, прекратите издеваться над курильщиками!
9 сентября, 19:23
ВНВячеслав Нестеренко
5800007
Почему бы не установить минимальную цену на презервативы, для повышения рождаемости, если идти этим путем?
9 сентября, 19:40
ВНВячеслав Нестеренко
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