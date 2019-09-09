В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Идея установить в России минимальную цену на сигареты могла бы быть действенной мерой в борьбе с табакокурением, ее можно поддержать, но только этой меры недостаточно, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

"Одной из запретительных мер, создающих преграды для доступа человека к табаку, вполне может быть повышение или установление минимальной цены за пачку сигарет. Это, с точки зрения медицины в принципе и с точки зрения психологической зависимости, в принципе действенная мера. И в данном случае я бы поддержал эту идею, если она такова", - сказал Менделевич РИА Новости.

Однако он пояснил, что борьба с табакокурением, как и борьба с зависимостями в принципе, проводится по нескольким направлениям. Первое направление - это пропаганда здорового образа жизни, и именно это направление, по мнению Менделевича, главное. Вторым направлением как раз являются запретительные меры.

"Единственное, что я здесь хочу отметить, невозможно действовать одними запретительными мерами. Мы должны понимать, что табакокурение или никотиновая зависимость - в большей степени это болезнь. Поэтому отношение к этой болезни, к этой зависимости, и самое главное, отношение к этим больным должно быть точно таким же отношением, как и к остальным людям. Конечно, запретительные меры нужны и они эффективны в борьбе с этим заболеванием. С другой стороны, мы должны помнить, что мы боремся не с курильщиками, а с курением", - подчеркнул депутат.