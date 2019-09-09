В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Приостановка Ираном добровольных обязательств в рамках СВПД является прямым следствием бездумной политики Вашингтона, говорится в заявлении МИД РФ.

"Важно отметить, что США, которые больше других ратовали на этапе подготовки СВПД за временные ограничения на иранскую программу по обогащению урана, давно отказались соблюдать условия "ядерной сделки" и начали чинить препятствия другим странам в выполнении СВПД и резолюции СБ ООН 2231. Приостановка Ираном добровольных обязательств в рамках СВПД – прямое следствие бездумной политики Вашингтона, который игнорирует международные договоры и многосторонние договоренности", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве напомнили, что шаги по приостановке были предприняты иранской стороной после того, как США нанесли серию немотивированных и незаконных санкционных ударов по Тегерану, в том числе против космической отрасли ИРИ.

Иран ранее объявил о третьих по счету мерах по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки в качестве ответной меры на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки. Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.

В Тегеране сообщили, что задействуют ряд центрифуг вне положений ядерного соглашения.

Иран уже задействовал для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо десяти, которые предусмотрены ядерной сделкой. Кроме того, Тегеран уже начал процесс газификации каскада из 20 более современных центрифуг IR-6, фактически задействовав их раньше срока, который выделялся в ядерной сделке на испытание разных типов машин.