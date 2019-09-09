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РИА Новости
Мурманская область

Чибис надеется сделать Мурманскую область передовой

18:44 09.09.2019 (обновлено: 10:05 10.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 9 сен - РИА Новости. Правительство Мурманской области на ближайшие пять лет ставит перед собой амбициозные задачи - сделать регион передовым и радикально сократить отток населения, сообщил журналистам врио губернатора Андрей Чибис, который по итогам выборов главы региона 8 сентября набрал наибольшее число голосов избирателей.
"У нас есть план "100 шагов" правительства, нацпрокты и множество поручений. Сейчас задача – формировать план работы на следующие пять лет… У нас очень непростые амбициозные задачи - сделать Мурманскую область передовой, радикально сократив отток населения. Это непростой вызов, но это наша обязанность - к этому стремиться", - сказал Чибис.
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Он добавил, что 15 сентября завершится голосование по "народной стратегии" - жители разных населенных пунктов выберут приоритетные задачи, которые будет реализовывать правительство региона.
"Надо внедрять антикризисный план, перестраивать медицину. Отдельный блок - сфера образования, мы запускаем работу арктического научно-образовательного центра, хотим добиться того, чтобы научно-образовательный центр мирового уровня был здесь, чтобы мы могли формировать повестку и создавать среду для развития молодежи. Новый пятилетний план должен быть утвержден до конца текущего года", - сообщил Чибис.
Глава региона добавил, что еще одна важная задача - перезапустить работу команды правительства, привлечь в нее опытных профессионалов. "Я максимально открыт для того, чтобы получить компетентного профессионального человека в команду развития. Профессионалы нужны по всем направлениям. Подбор профессиональной команды - на сегодня первоочередная задача", - добавил он.
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Чибис лидирует на выборах губернатора Мурманской области с 60,07% голосов после обработки более 99% бюллетеней. Как отметили в региональном избиркоме, скорее всего, во вторник будут понятны данные по цифровым участками, и тогда можно будет говорить об обработке 100% бюллетеней. Тем не менее, эта формальность уже не может повлиять на результат выборов.
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Мурманская областьАндрей ЧибисОбщество
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