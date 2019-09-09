Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу

ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Руководство района столицы Чехии в четверг обсудит ситуацию с памятником советскому маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь районной администрации Ондржей Шрамек.

Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили красной краской памятник Коневу, закрыли его строительными лесами и брезентом, которые затем, после протеста общественности, вынуждены были снять. Одновременно староста (глава) района Ондржей Коларж заявил, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Не исключено также, что местные власти организуют референдум на эту тему для жителей района.

"Рассмотрение ситуации с памятником Коневу предварительно поставлено в повестке дня заседания первым из 32 пунктов, но члены руководства района должны еще одобрить его внесение в повестку дня. Будет ли этот пункт одобрен и сколько может продлиться его обсуждение – один час или три часа, я вам сказать заранее, конечно, не могу", - сказал Шрамек.

По его словам, аккредитованные на это заседание журналисты должны прийти на него за два часа до начала, к 9.00 (10.00.мск), поскольку у входа в районную администрацию сторонники и противники памятника Коневу намерены организовать свои акции. Весь ход заседания будет транслироваться по сетевому ТВ.

Ранее на минувшей неделе Наталья Конева, дочь маршала, под руководством которого советские войска освободили Прагу 9 мая 1945 года, заявила в армейском еженедельнике "Звезда", что памятник ее отцу необходимо перевезти из Праги в Москву.

В свою очередь, президент Чехии Милош Земан в выступлении по TV Barrandov назвал "трусами" тех, кто воюет с памятниками.

"Те, кто воюет с памятниками, являются трусами, потому что памятники не могут защищаться. Я обратил внимание на то, что подлинным доводом для устранения памятника Коневу является план (властей Праги-6) по строительству подземных гаражей на том месте, где памятник стоит. Это совсем убого", - сказал Земан.