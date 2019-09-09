Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса, говорится в сообщении МИД РФ.
Министры провели телефонный разговор по инициативе турецкой стороны.
"Стороны обсудили текущее состояние процесса урегулирования конфликта в Сирии в русле положений резолюции 2254 СБ ООН и договоренностей президентов России и Турции, достигнутых в ходе переговоров в Жуковском 27 августа. Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершений формирования и начале работы Конституционного комитета", - отмечается в сообщении.
"Затронуты вопросы подготовки к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса", - добавили в МИД.
Кроме того, главы МИД РФ и Турции обсудили актуальные темы двустороннего российско-турецкого сотрудничества.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в середине сентября посетит турецкую Анкару в рамках саммита стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) по сирийскому урегулированию.