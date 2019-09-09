Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате

"Стороны обсудили текущее состояние процесса урегулирования конфликта в Сирии в русле положений резолюции 2254 СБ ООН и договоренностей президентов России и Турции, достигнутых в ходе переговоров в Жуковском 27 августа. Подтверждена обоюдная заинтересованность в скорейшем завершений формирования и начале работы Конституционного комитета", - отмечается в сообщении.