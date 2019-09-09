КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября

"Мы готовы во второй половине сентября в согласованном месте и в определенную дату провести с американской стороной всеобъемлющее обсуждение вопросов, о которых мы говорили до сих пор", - приводит агентство слова первой замглавы МИД КНДР Цой (Чхве) Сон Хи.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.