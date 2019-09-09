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РИА Новости

КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября

18:32 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. КНДР готова в конце сентября возобновить переговоры с США, говорится в заявлении первого замминистра иностранных дел КНДР Цой (Чхве) Сон Хи, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"Мы готовы во второй половине сентября в согласованном месте и в определенную дату провести с американской стороной всеобъемлющее обсуждение вопросов, о которых мы говорили до сих пор", - приводит агентство слова первой замглавы МИД КНДР Цой (Чхве) Сон Хи.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.
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