В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города

СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Центральный суд в Сочи приговорил двух директоров фирм к двум годам и пяти месяцам и трем годам и пяти месяцам за мошенничество с 20 миллионами рублей, выделенными из бюджета города, сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 2016 году администрация Сочи заключила с МУП "Водосток", возглавляемым Мелешко М.А., договор о содержании, эксплуатации, очистке и восстановлении водозаборных и водоотводящих каналов в Имеретинской низменности. Директор предприятия, в свою очередь, заключил договор с директором ООО "Южная эксплуатационная-сервисная компания "Энергия" Ситновым Е.А. о вывозе отходов и мусора на специализированный объект для последующей утилизации, отмечает ведомство.

"Ситнов Е.А., фактически не приступая к выполнению обязательств по договору, составил подложные акты о транспортировке отходов на общую сумму 19,975 миллионов рублей, которые впоследствии предоставлены Мелешко М.А. в МКУ г. Сочи "Управление капитального ремонта" для оплаты. В дальнейшем Мелешко М.А. и Ситнов Е.А. распорядились похищенными деньгами по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Центральный районный суд Сочи признал обвиняемых виновными и назначил наказание: Мелешко М.А. в виде трех лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима... Ситнову А.Е. в виде двух лет пяти месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.