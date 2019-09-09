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РИА Новости

В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города

18:26 09.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Города России. Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Центральный суд в Сочи приговорил двух директоров фирм к двум годам и пяти месяцам и трем годам и пяти месяцам за мошенничество с 20 миллионами рублей, выделенными из бюджета города, сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в 2016 году администрация Сочи заключила с МУП "Водосток", возглавляемым Мелешко М.А., договор о содержании, эксплуатации, очистке и восстановлении водозаборных и водоотводящих каналов в Имеретинской низменности. Директор предприятия, в свою очередь, заключил договор с директором ООО "Южная эксплуатационная-сервисная компания "Энергия" Ситновым Е.А. о вывозе отходов и мусора на специализированный объект для последующей утилизации, отмечает ведомство.
"Ситнов Е.А., фактически не приступая к выполнению обязательств по договору, составил подложные акты о транспортировке отходов на общую сумму 19,975 миллионов рублей, которые впоследствии предоставлены Мелешко М.А. в МКУ г. Сочи "Управление капитального ремонта" для оплаты. В дальнейшем Мелешко М.А. и Ситнов Е.А. распорядились похищенными деньгами по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
"Центральный районный суд Сочи признал обвиняемых виновными и назначил наказание: Мелешко М.А. в виде трех лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима... Ситнову А.Е. в виде двух лет пяти месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что кроме того с директора "Водостока" в пользу администрации Сочи взыскан причиненный ущерб в размере 13,8 миллионов рублей. С Ситнова взыскан ущерб в 4,5 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.
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