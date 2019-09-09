В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский" в Сочи задерживается на девять часов по техническим причинам, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы авиаперевозчика.

Рейс номер 307 должен был вылететь в 14.45 мск понедельника. В итоге вылет намечен на 0.05 мск вторника.

Она также добавила, что пассажирам предоставлены все необходимые в таких случаях услуги. Из 156 пассажиров около 80 уже заселены в гостиницу, еще около 20 ожидают трансфер до отеля. Остальные разъехались по домам.