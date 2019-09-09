Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T18:25Z
https://ria.ru/20190909/1558502078.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151440/11/1514401197_0:111:3248:1938_1036x0_80_0_0_dfd75f19e310f3a41beea586f1140a73.jpg
РИА Новости
Туризм

В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов

18:24 09.09.2019 (обновлено: 18:25 09.09.2019)
175
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский" в Сочи задерживается на девять часов по техническим причинам, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы авиаперевозчика.
Рейс номер 307 должен был вылететь в 14.45 мск понедельника. В итоге вылет намечен на 0.05 мск вторника.
"Рейс задерживается по техническим причинам", - сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что пассажирам предоставлены все необходимые в таких случаях услуги. Из 156 пассажиров около 80 уже заселены в гостиницу, еще около 20 ожидают трансфер до отеля. Остальные разъехались по домам.
Самолет авиакомпании РусЛайн
6 сентября, 07:25РИА Новости
Утренний рейс из Воронежа в Петербург задержали в третий раз подряд
001002
Обсудить 1
ТуризмУральские авиалинииМоскваСочиОбщество
Рекомендуем
Париж
В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
РИА
Новости
Добро пожаловать на свободу. Лавров встретился с Вышинским
Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Города России. Сочи
В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
Лента
новостей
Пхеньян
КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
Памятник маршалу Коневу в Праге
В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
Расчеты на доске
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников "банды GTA"
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
Министерство финансов США в Вашингтоне
США рассмотрят санкции в отношении Турции за покупку С-400
Ветряные электростанции
На Ставрополье структура "Росатома" построит крупнейшую ветростанцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
17:34Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник
Лента новостейМолния