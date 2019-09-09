В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет

БЕЛГРАД, 9 сен - РИА Новости. Гражданин Сербии, задержанный в июле за ложное сообщение о бомбе в самолете в аэропорту Белграда из-за понравившейся ему стюардессы, признан невменяемым, сообщила сербская прокуратура.

Задержанным оказался 65-летний Зоран Н., который позвонил 18 июля на аэродром "Никола Тесла" и сообщил о взрывном устройстве на борту самолета компании Lufthansa, отправлявшемся во Франкфурт-на-Майне.

"С учетом его невменяемости третье отделение основной прокуратуры в Белграде внесло предложение суду предписать ему обязательное лечение в учреждении закрытого типа", - цитирует агентство Танюг представителя прокуратуры Ивана Марковича.

Это предложение суд рассмотрит на следующем заседании, дата которого пока не определена. Задержанный в настоящее время находится под арестом.

Сотрудники противодиверсионного подразделения МВД 18 июля несколько часов проводили осмотр самолета, из которого были эвакуированы 130 пассажиров и пять членов экипажа, и не нашли взрывное устройство. Вечером того же дня полиция задержала в Белграде подозреваемого в "создании паники и нарушении порядка".