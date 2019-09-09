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РИА Новости

В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет

18:21 09.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 сен - РИА Новости. Гражданин Сербии, задержанный в июле за ложное сообщение о бомбе в самолете в аэропорту Белграда из-за понравившейся ему стюардессы, признан невменяемым, сообщила сербская прокуратура.
Задержанным оказался 65-летний Зоран Н., который позвонил 18 июля на аэродром "Никола Тесла" и сообщил о взрывном устройстве на борту самолета компании Lufthansa, отправлявшемся во Франкфурт-на-Майне.
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"С учетом его невменяемости третье отделение основной прокуратуры в Белграде внесло предложение суду предписать ему обязательное лечение в учреждении закрытого типа", - цитирует агентство Танюг представителя прокуратуры Ивана Марковича.
Это предложение суд рассмотрит на следующем заседании, дата которого пока не определена. Задержанный в настоящее время находится под арестом.
Сотрудники противодиверсионного подразделения МВД 18 июля несколько часов проводили осмотр самолета, из которого были эвакуированы 130 пассажиров и пять членов экипажа, и не нашли взрывное устройство. Вечером того же дня полиция задержала в Белграде подозреваемого в "создании паники и нарушении порядка".
Задержанный рассказал прокурору, что за день до "минирования" познакомился в зоне отдыха на Савском озере в Белграде с двумя стюардессами Lufthansa, одну из них он пригласил на ужин, но та не согласилась. После этого Зоран решил "задержать самолет с ней в Сербии", и, как сам утверждает, взял у знакомого телефон и позвонил с него на аэродром.
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