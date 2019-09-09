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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже

18:19 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПариж
Париж
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Московском патриархате назвали "особо циничным" состоявшийся обмен любезностями между представителями Константинопольского патриархата и так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) во время их совместного богослужения в кафедральном соборе Галльской митрополии в Париже.
Ранее греческий сайт Romfea.gr сообщил о том, что пресс-секретарь ПЦУ "архиепископ" Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря совершил литургию в храме святого Стефана в Париже, после которой правящий архиерей митрополит Галльский Эммануил высказал слова поддержки в адрес "новой церкви" Украины и попросил "передать свое уважение" главе ПЦУ Епифанию Думенко и тем, кто его поддерживает. В ответ Зоря передал благодарность патриарху Варфоломею за дарование "автокефалии" и высказал "уважение и любовь" к Константинопольскому патриархату.
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Комментируя данное событие, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда напомнил слова из басни Крылова: "За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку".
"На фоне продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, на пустом месте созданного легализовавшим раскольников Фанаром, недавно состоявшийся "братский обмен" уверениями во взаимной любви и уважении между "архиепископом" ПЦУ Евстратием Зорей и фанарским митрополитом Эммануилом Галльским выглядит особо цинично. Что же, можно сказать, порадовали дух Лафонтена", - написал Легойда в понедельник в своем Телеграм-канале.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.
Тем не менее, Константинопольский патриархат настойчиво пытается добиться признания новосозданной структуры в православном мире. Многие иерархи поместных церквей высказываются за проведение Всеправославного собора или совещания по "украинскому вопросу".
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