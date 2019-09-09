В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В Московском патриархате назвали "особо циничным" состоявшийся обмен любезностями между представителями Константинопольского патриархата и так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) во время их совместного богослужения в кафедральном соборе Галльской митрополии в Париже.

Ранее греческий сайт Romfea.gr сообщил о том, что пресс-секретарь ПЦУ "архиепископ" Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря совершил литургию в храме святого Стефана в Париже, после которой правящий архиерей митрополит Галльский Эммануил высказал слова поддержки в адрес "новой церкви" Украины и попросил "передать свое уважение" главе ПЦУ Епифанию Думенко и тем, кто его поддерживает. В ответ Зоря передал благодарность патриарху Варфоломею за дарование "автокефалии" и высказал "уважение и любовь" к Константинопольскому патриархату.

Комментируя данное событие, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда напомнил слова из басни Крылова: "За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку".

"На фоне продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, на пустом месте созданного легализовавшим раскольников Фанаром, недавно состоявшийся "братский обмен" уверениями во взаимной любви и уважении между "архиепископом" ПЦУ Евстратием Зорей и фанарским митрополитом Эммануилом Галльским выглядит особо цинично. Что же, можно сказать, порадовали дух Лафонтена", - написал Легойда в понедельник в своем Телеграм-канале.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная Церковь не признала ПЦУ, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь.