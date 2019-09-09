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РИА Новости

ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров

18:13 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров до окончания судебных разбирательств по этому вопросу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рассмотрение дела приостановлено до конца судебного процесса", - сообщили в ведомстве по итогам заседания в понедельник.
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В феврале ФАС возбудила антимонопольное дело против нефтетрейдеров АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревают в картельном сговоре на биржевых торгах топливом. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95, Аи-98.
В августе Арбитражный суд Москвы признал незаконным возбуждение Федеральной антимонопольной службой этого дела, однако ведомство обжаловало это решение. Как заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский, защита трейдеров придерживается позиции, что их вид торгов на бирже является неподсудными для ФАС. Ведомство в ходе апелляции будет настаивать на мерах, позволяющих возобновить рассмотрение дела, а затем отменить решение суда вовсе.
Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета прошлого года. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая. Однако осенью прошлого года цены снова начали расти, что вновь потребовало вмешательства властей.
Газета "Коммерсант" 20 марта со ссылкой на источники сообщила, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту манипулирования рынком крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов "Солид - товарные рынки".
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Федеральная антимонопольная служба РФАИ-92Андрей ЦариковскийАИ-95РоссияЭкономика
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