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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами

18:02 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить право на досрочную страховую пенсию трудоспособным гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Граждане обоснованно ставят вопросы о необходимости установления трудоспособным лицам, в том числе ближайшим родственникам, осуществляющим постоянный уход за родственниками-инвалидами I группы, права на назначение досрочной пенсии по старости на одинаковых условиях с опекунами инвалидов с детства, при наличии страхового (трудового) стажа у мужчин не менее 20 лет, у женщин - не менее 15 лет, в соответствии с нормами статьи 32 вышеуказанного Федерального закона №400-ФЗ, и с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 этого же Федерального закона, на 1 год и 6 месяцев ухода за инвалидом I группы", - отмечается в пояснительной записке к документу.
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По мнению авторов законопроекта, предлагаемое дополнение "позволит восстановить справедливый подход к оценке труда граждан, осуществляющих уход за лежачими инвалидами I группы на дому, что неимоверно трудно во всех отношениях, и в финансовых, и медицинских и социально-бытовых условиях". Кроме того, депутаты отмечают, что это предложение "поможет сэкономить бюджетные средства и улучшить качество жизни инвалидов и престарелых, а также оказать государственную поддержку самим гражданам, близким родственникам, осуществлявшим уход за тяжелыми больными инвалидами I группы".
В правительстве данную инициативу не поддержали. В отзыве к законопроекту отмечается, что его реализация потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
"Вместе с тем в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств. Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается", - добавляется в документе за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
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