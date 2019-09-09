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РИА Новости

Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний

17:58 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 9 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все государства без отлагательств подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.
"Восемь из 44 государств, чья ратификация необходима для вступления в силу договора, до сих пор не ратифицировали его. Я хочу воспользоваться случаем и еще раз призвать все государства подписать и ратифицировать ДВЗЯИ без отлагательств, а упомянутые восемь государств призываю сделать это в срочном порядке", - сказал Гутерреш, выступая на пленарном заседании в ООН, посвященном поддержке Международного дня действий против ядерных испытаний.
Международный день действий против ядерных испытаний, который отмечают 29 августа, был утвержден резолюцией Генассамблеи ООН 2 декабря 2009 года.
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